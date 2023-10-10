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NBC: Белый дом рассматривает возможность связать помощь для Израиля и Украины

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Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине.

Об этом информирует NBC.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принадлежать конгрессу.

При этом, по данным телеканала, предоставление помощи Израилю с меньшей вероятностью встретит такое же сопротивление в конгрессе, как в случае с выделением дополнительных средств Киеву.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают важным оказание помощи как Израилю, так и Украине.

В Erste отметили, что нападение ХАМАС на Израиль заставило США пересмотреть свою позицию.

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