NBC: Белый дом рассматривает возможность связать помощь для Израиля и Украины

Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине.

Об этом информирует NBC.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принадлежать конгрессу.

При этом, по данным телеканала, предоставление помощи Израилю с меньшей вероятностью встретит такое же сопротивление в конгрессе, как в случае с выделением дополнительных средств Киеву.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают важным оказание помощи как Израилю, так и Украине.

В Erste отметили, что нападение ХАМАС на Израиль заставило США пересмотреть свою позицию.