Пушков призвал относиться серьёзно к словам генерала Милли о конфликте с Россией

Сенатор Алексей Пушков призвал относиться серьёзно к словам американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — говорится в сообщении.

При этом, по словам сенатора, растёт вероятность того, что Вашингтону будет «не до военного конфликта с Россией».

Как отметил Пушков, сегодня всё больше влиятельных фигур призывают готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня.

Также Пушков отметил, что важность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле.

Ранее Милли заявил, что риск столкновения США и России вырастет в ближайшие 10 лет.