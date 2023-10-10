Пушков призвал относиться серьёзно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — говорится в сообщении.
При этом, по словам сенатора, растёт вероятность того, что Вашингтону будет «не до военного конфликта с Россией».
Как отметил Пушков, сегодня всё больше влиятельных фигур призывают готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня.
Также Пушков отметил, что важность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле.
Ранее Милли заявил, что риск столкновения США и России вырастет в ближайшие 10 лет.