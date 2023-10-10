Полковник Макгрегор: разрушение сектора Газа может втянуть в войну Иран и Турцию

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что ответные действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, в которую будут вовлечены Иран и Турция.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Макгрегора, при возможном расширении числа участников этого конфликта Египет также не сможет остаться в стороне.

«Иными словами, мир может кардинально измениться», — сказал экс-советник.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что США из-за конфликта на Ближнем Востоке ждёт ядерная война.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что игнорирующий права палестинцев подход Израиля опасен для израильского народа.