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Полковник Макгрегор: разрушение сектора Газа может втянуть в войну Иран и Турцию

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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что ответные действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, в которую будут вовлечены Иран и Турция.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Макгрегора, при возможном расширении числа участников этого конфликта Египет также не сможет остаться в стороне.

«Иными словами, мир может кардинально измениться», — сказал экс-советник.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что США из-за конфликта на Ближнем Востоке ждёт ядерная война.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что игнорирующий права палестинцев подход Израиля опасен для израильского народа.

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