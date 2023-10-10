Такер Карлсон: США из-за конфликта на Ближнем Востоке ждёт ядерная война

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства США и ядерной войне с Ираном.

Об этом в социальной сети X написал американский журналист Такер Карлсон.

«Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом», — говорится в сообщении.

По словам Карлсона, в случае начала такой войны «можно с лёгкостью представить использование ядерного оружия».

Ранее в GT заявили, что обострение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке.

Также президент США Джо Байден предостерёг противников Израиля от использования ситуации в стране на фоне атак ХАМАС.