Узнать больше

Такер Карлсон: США из-за конфликта на Ближнем Востоке ждёт ядерная война

Короткая ссылка
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства США и ядерной войне с Ираном.

Об этом в социальной сети X написал американский журналист Такер Карлсон.

«Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом», — говорится в сообщении.

По словам Карлсона, в случае начала такой войны «можно с лёгкостью представить использование ядерного оружия».

Ранее в GT заявили, что обострение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке.

Также президент США Джо Байден предостерёг противников Израиля от использования ситуации в стране на фоне атак ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить