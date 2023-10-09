AFP: вывод французских войск из Нигера уже начался

Вывод французских войск из Нигера уже начался, сообщает AFP со ссылкой на источники в нигерийских и французских службах безопасности.

«Вывод французских войск из Нигера начался с нескольких конвоев в эти выходные между передовыми базами на северо-западе, где дислоцированы 400 солдат, и столицей Ниамеем», — говорится в сообщении.

Французские солдаты намерены вернуться домой до конца года, отмечает агентство.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция приняла решение вывести свои войска из Нигера. Также Макрон заявил, что Франция отозвала своего посла из Нигера.

29 сентября тысячи демонстрантов собрались у французской базы в Нигере, скандируя призывы к свержению профранцузских лидеров в африканских странах.