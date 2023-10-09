New Yorker: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS

В сентябре президент США Джо Байден утвердил передачу Украине ракет ATACMS, сообщает журнал New Yorker.

«В сентябре... Байден одобрил отправку ATACMS Украине после того, как почти год сопротивлялся этой идее», — говорится в материале.

Также в статье говорится, что на этой неделе Вашингтон намерен анонсировать очередной транш помощи Украине.

Ранее в Пентагоне заявили, что готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если Байден даст своё согласие на это.

При этом, по данным Financial Times, Вашингтон принял решение передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS ещё до приезда Владимира Зеленского в США, однако не стал делать публичных заявлений.