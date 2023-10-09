МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины
- РИА Новости
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Россиянам, уже находящимся в Израиле и на палестинских территориях, рекомендовали проявлять максимальную осторожность, а также поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что один гражданин России погиб в Израиле после нападения ХАМАС, четверо числятся пропавшими без вести.
До этого стало известно, что в посольство поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удаётся установить связь.
Ситуационно-кризисный центр МИД России и российские загранучреждения на Ближнем Востоке занимаются проработкой эвакуационных мероприятий для россиян и соотечественников за рубежом.
Номер телефона департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России — +74956954545, он работает круглосуточно.