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МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины

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МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий.
МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Россиянам, уже находящимся в Израиле и на палестинских территориях, рекомендовали проявлять максимальную осторожность, а также поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что один гражданин России погиб в Израиле после нападения ХАМАС, четверо числятся пропавшими без вести.

До этого стало известно, что в посольство поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удаётся установить связь.

Ситуационно-кризисный центр МИД России и российские загранучреждения на Ближнем Востоке занимаются проработкой эвакуационных мероприятий для россиян и соотечественников за рубежом.

Номер телефона департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России — +74956954545, он работает круглосуточно.

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