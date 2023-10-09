Генерал ВС США Милли: риск столкновения США и России вырастет в ближайшие 10 лет

Вероятность вооружённого конфликта между США и Россией возрастёт, если российская армия одержит победу на Украине.

Такое мнение высказал глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью 60 Minutes на CBS.

По его словам, в случае победы России на поле боя в украинском конфликте Пентагону придётся значительно увеличить свой оборонный бюджет, если не удвоить.

«Риск войны сверхдержав в ближайшие 10—15 лет возрастёт», — добавил Милли.

Генерал также назвал «долгим, трудным и крайне кровавым» контрнаступление киевского режима.

Ранее в Госдепе заявили, что конфликт на Украине мешает диалогу с Россией в ядерной сфере.