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Путин и премьер Ирака обсудят в Кремле ситуацию на Ближнем Востоке

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В Кремле 10 октября пройдут переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани.
Путин и премьер Ирака обсудят в Кремле ситуацию на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

«Будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке», — сказано в сообщении пресс-службы Путина.

На следующий день они примут участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Ранее стало известно, что Путин примет участие в Российской энергетической неделе.

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