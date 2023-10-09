Путин и премьер Ирака обсудят в Кремле ситуацию на Ближнем Востоке

В Кремле 10 октября пройдут переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани.

«Будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке», — сказано в сообщении пресс-службы Путина.

На следующий день они примут участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Ранее стало известно, что Путин примет участие в Российской энергетической неделе.