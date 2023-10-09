Совбез России: неудача ВСУ может подтолкнуть США к использованию кибероружия

На фоне отсутствия успехов украинской армии на фронте США могут применить против России кибероружие, заявил замсекретаря российского Совета безопасности Олег Храмов.

«Отсутствие результативности Вооружённых сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России», — сказал Храмов в интервью «Российской газете».

По его словам, данный путь является непредсказуемым для США и их союзников по последствиям.

Ранее в ФСБ заявили, что Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины.