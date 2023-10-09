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Совбез России: неудача ВСУ может подтолкнуть США к использованию кибероружия

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На фоне отсутствия успехов украинской армии на фронте США могут применить против России кибероружие, заявил замсекретаря российского Совета безопасности Олег Храмов.
Совбез России: неудача ВСУ может подтолкнуть США к использованию кибероружия
  • AP

«Отсутствие результативности Вооружённых сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России», — сказал Храмов в интервью «Российской газете».

По его словам, данный путь является непредсказуемым для США и их союзников по последствиям.

Ранее в ФСБ заявили, что Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины.

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