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МИД: не надо рассчитывать на позитивную оценку Западом выборов президента России

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Не стоит рассчитывать на позитивную оценку Западом итогов и организации президентских выборов в России, заявил спецпредставитель главы российского МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович.
МИД: не надо рассчитывать на позитивную оценку Западом выборов президента России
  • РИА Новости

«Не стоит рассчитывать также на позитив в оценках коллективного Запада итогов наших выборов... Всё равно они напишут гадости, напишут так, как это устраивает их», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, оголтелая кампания дискредитации избирательного процесса вплоть до вмешательства в него с кибератаками и организацией протестов — это неприятная особенность всех выборов.

В сентябре российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль в вопросе проведения президентских выборов исходит из слов президента России Владимира Путина о необходимости демократических выборов.

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