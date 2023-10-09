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Дипломаты Польши не оплачивают лечение пострадавшему в ДТП по их вине украинцу

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Польские дипломаты не оплачивают лечение гражданину Украины, в автомобиль которого они въехали во время визита премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на Украину в июле, говорится в публикации Wiadomości.
Дипломаты Польши не оплачивают лечение пострадавшему в ДТП по их вине украинцу
  • Gettyimages.ru

Сообщается, что 42-летнего жителя Тернополя Олега Лищука, который получил тяжёлые травмы, доставили в больницу города Кракова, где ему сделали операцию. После того, как визит Моравецкого подошёл к концу, Варшава забыла об украинце, а дипломаты перестали ему отвечать.

Также утверждается, что пострадавший вернулся домой при помощи украинских волонтёров, поскольку у него кончились деньги. Сейчас ему необходима дорогостоящая реабилитация.

Ранее Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского быть благодарным за то, что республика приютила миллионы украинских граждан.

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