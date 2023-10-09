Кулеба: с приближением выборов в США сложных моментов для Украины будет больше

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что с приближением президентских выборов в Соединённых Штатах количество сложных моментов для Украины будет только расти.

Об этом он заявил в интервью украинской версии издания Forbes.

Кулеба прокомментировал одобрение американским конгрессом законопроекта, не предусматривающего выделение средств для Украины, назвав это ярким моментом политической борьбы и уроком для всех.

«Но должны понимать: чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов», — признал украинский министр.

Ранее издание Newsweek писало, что предвыборная гонка в Соединённых Штатах может привести к тому, что Вашингтон значительно сократит предоставляемую Украине помощь.