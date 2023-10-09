Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по пути эскалации
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Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация в регионе вызывает в России глубокую озабоченность.
«Пока мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации», — сказал Песков.
Представитель Кремля не исключил вовлечения третьих сторон в этот конфликт.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью заблокировать сектор Газа.
Армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.