МИД Австрии: Вена замораживает финансирование помощи палестинцам

Австрия в связи с обострением ситуации вокруг Израиля замораживает финансирование помощи палестинцам.

Об этом заявил глава МИД республики Александер Шалленберг.

«Мы приостановим на время все австрийские платежи по сотрудничеству в целях развития», — заявил в интервью австрийской радиопередаче Ö1-Morgenjournal министр, слова которого цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что речь идёт о сумме в €19 млн.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина к настоящему моменту контактов с руководством Израиля и Палестины нет.