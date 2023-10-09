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МИД Австрии: Вена замораживает финансирование помощи палестинцам

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Австрия в связи с обострением ситуации вокруг Израиля замораживает финансирование помощи палестинцам.
МИД Австрии: Вена замораживает финансирование помощи палестинцам
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Об этом заявил глава МИД республики Александер Шалленберг.

«Мы приостановим на время все австрийские платежи по сотрудничеству в целях развития», — заявил в интервью австрийской радиопередаче Ö1-Morgenjournal министр, слова которого цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что речь идёт о сумме в €19 млн.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина к настоящему моменту контактов с руководством Израиля и Палестины нет.

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