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Представительство России прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины

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Полина Полетаева
Пресс-секретарь представительства России при Государстве Палестина Алия Зарипова в беседе с RT рассказала, что организация составляет списки российских граждан на случай эвакуации из сектора Газа.
Представительство России прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины
  • AP
  • © Hatem Moussa

«Нам с утра поступают сообщения о том, что люди хотели бы узнать о возможности организации эвакуации, в принципе, в целом. Поэтому с утра, как они начали поступать, мы эти сообщения обрабатываем, вносим в списки», — рассказала Зарипова.

Собеседница RT отметила, что на данный момент конкретно об эвакуации речь не идёт.

«Только прорабатывается вопрос. Поскольку ведутся военные действия, это в принципе невозможно, как вы понимаете», — заключила пресс-секретарь.

Ранее представительство России при Палестине сообщило, что информация о жертвах и пострадавших среди россиян на территории Палестины не поступала.

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