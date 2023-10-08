Аналитик: Запад выработает позицию по Израилю на встрече министров обороны НАТО

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что власти Израиля официально объявили о переходе страны в «состояние войны».

По мнению собеседника RT, данное решение было принято для мобилизации общества.

«Смысл в том, чтобы мобилизовать общество, армию и силовой блок на выправление сложившейся ситуации. Потому что объявление войны, если брать в расширительном плане по всем странам, во-первых, предполагает введение режима выше, чем режим чрезвычайного положения. То есть «отменяются» многие общественные и личные свободы. Во-вторых, в военном плане, это предполагает всеобщую мобилизацию. Всеобщую мобилизацию в Израиле уже объявили. Видимо, это дополнительная мера, чтобы консолидировать общество и подчеркнуть, что угроза со стороны военизированных подразделений палестинцев действительно носит серьёзный характер», — считает Оленченко.

Политолог добавил, что страны Запада могут выработать консолидированное мнение о ситуации вокруг Израиля на общем собрании министров обороны НАТО.

«Можно предположить, что для исключения разных оценок ситуации планируется собрать всех членов НАТО, чтобы они «подписались» под единой оценкой. Потому что у разных стран, входящих в блок НАТО, в целом своё отношение к Ближнему Востоку, а американцы хотят консолидированного мнения. Так что реагировать (на происходящее. — RT) страны Запада будут, видимо, только после заседания министров обороны НАТО. Либо они придут к единой оценке, и её донесёт Столтенберг, либо они не придут к единому мнению. И в этом случае крупные европейские страны будут высказывать своё отношение в зависимости от того, насколько затронуты их интересы на Ближнем Востоке», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.

Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля.