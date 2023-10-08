Риттер: НАТО продержится не больше недели в случае столкновения с Россией
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По его словам, американские командиры взводов действуют на линии фронта с помощью ноутбуков, отсылая необходимые отчёты начальству.
«Если мы пойдём против такого соперника, как Россия, ничего не будет работать... Они заглушат всю связь», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне СВО, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.