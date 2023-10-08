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Риттер: НАТО продержится не больше недели в случае столкновения с Россией

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что НАТО потерпит поражение в случае столкновения с Россией.
Риттер: НАТО продержится не больше недели в случае столкновения с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По его словам, американские командиры взводов действуют на линии фронта с помощью ноутбуков, отсылая необходимые отчёты начальству.

«Если мы пойдём против такого соперника, как Россия, ничего не будет работать... Они заглушат всю связь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне СВО, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.

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