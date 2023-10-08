Узнать больше

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн признал неуязвимость российских гиперзвуковых ракет

Короткая ссылка
Россия получила огромное стратегическое преимущество перед США в виде гиперзвуковых ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут по сути нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить», — цитирует его РИА Новости.

По словам бывшего разведчика ЦРУ, российские разработки способны на то, «о чём нельзя было и мечтать»: от них нельзя защититься.

Ранее Макговерн отмечал, что многие из новых российских ракет развивают скорость до 7, 8, 9 махов. 

Он подчеркнул, что американской стороне лучше всего прекратить недооценивать Россию, а также её военные возможности, так как это может плохо кончиться для США.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон напомнил, что президент России Владимир Путин предупредил о разработке Москвой нового мощного оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить