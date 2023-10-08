Экс-аналитик ЦРУ Макговерн признал неуязвимость российских гиперзвуковых ракет

Россия получила огромное стратегическое преимущество перед США в виде гиперзвуковых ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут по сути нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить», — цитирует его РИА Новости.

По словам бывшего разведчика ЦРУ, российские разработки способны на то, «о чём нельзя было и мечтать»: от них нельзя защититься.

Ранее Макговерн отмечал, что многие из новых российских ракет развивают скорость до 7, 8, 9 махов.

Он подчеркнул, что американской стороне лучше всего прекратить недооценивать Россию, а также её военные возможности, так как это может плохо кончиться для США.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон напомнил, что президент России Владимир Путин предупредил о разработке Москвой нового мощного оружия.