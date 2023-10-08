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Журналист Вароли: критика Путина от Байдена повышает авторитет президента России

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Критика президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Джо Байдена только повышает авторитет российского государственного лидера среди граждан США, заявил журналист Джон Вароли.

«Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», — сказал он RNN.

Вароли пояснил, что заявления Байдена о Путине как о злодее заставляют американцев задуматься.

«Многие американцы могут прийти к выводу, что настоящий «плохой парень» находится не в Кремле, а в Белом доме», — сказал он.

Ранее Байден в очередной раз попытался оскорбить российского президента. Он заявил, что не встанет на одну сторону «с такими диктаторами, как Путин».

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отметил, что Путин, в свою очередь, никогда не позволит себе опуститься до оскорблений в адрес других лидеров.

В прошлом году Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине. Отвечая, глава США назвал российского лидера «мясником».

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