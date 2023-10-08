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Экс-советник главы Госдепа заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС и НАТО

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Украина не сможет вступить в ЕС или НАТО и рискует утратить внушительную часть территории при российском наступлении, заявил экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине... то мы (Запад. — RT) сами спровоцируем её на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины», — цитирует его РИА Новости.

Уилкерсон также напомнил о личном опыте общения с украинскими политиками за время работы в Госдепе. По его словам, на Украине «одни проходимцы», а страна является «самой коррумпированной на поверхности Земли». 

Бывший американский чиновник пришёл к выводу, что у Киева нет шансов на вступление в ЕС и НАТО в ближайшие 10-15 лет.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что чиновники Евросоюза готовятся начать переговоры с Украиной о её будущем вступлении в объединение.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не согласен с проведением ускоренного расширения Европейского союза за счёт Украины и других стран-кандидатов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в возможности вступления Украины в ЕС во время конфликта.

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