В израильском Сдероте намерены снести полицейский участок, захваченный ХАМАС

Израильские силовики намерены снести полицейский участок на юге страны в городе Сдерот, в котором забаррикадировался палестинский боец ХАМАС, пишет Haaretz.

Операция по сносу здания пока откладывается из-за опасений, что внутри остаётся полицейский и может погибнуть вместе с боевиком.

«Террорист взял под свой контроль станцию и несколько часов вёл перестрелку с офицерами. Из-за сложности его задержания было принято решение снести здание», — пишет газета.

Ранее представитель Вооружённых сил Израиля заявил, что израильская армия вернула контроль над большинством приграничных населённых пунктов на юге на границе с сектором Газа, в которые проникло ХАМАС.