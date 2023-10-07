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В израильском Сдероте намерены снести полицейский участок, захваченный ХАМАС

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Израильские силовики намерены снести полицейский участок на юге страны в городе Сдерот, в котором забаррикадировался палестинский боец ХАМАС, пишет Haaretz.

Операция по сносу здания пока откладывается из-за опасений, что внутри остаётся полицейский и может погибнуть вместе с боевиком.

«Террорист взял под свой контроль станцию и несколько часов вёл перестрелку с офицерами. Из-за сложности его задержания было принято решение снести здание», — пишет газета.

Ранее представитель Вооружённых сил Израиля заявил, что израильская армия вернула контроль над большинством приграничных населённых пунктов на юге на границе с сектором Газа, в которые проникло ХАМАС.

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