Армия Израиля заявила, что вернула контроль над большинством районов на юге

Представитель Вооружённых сил Израиля заявил, что израильская армия вернула контроль над большинством приграничных населённых пунктов на юге на границе с сектором Газа, в которые проникло ХАМАС.

Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на армию.

«Представитель израильских вооружённых сил заявил, что армия восстановила контроль над большинством приграничных населённых пунктов Газы, в которые в субботу проникли боевики ХАМАС», — говорится в публикации.

Как ранее заявили в Израиле, авиация израильской армии нанесла авиаудары по двум многоэтажным домам в секторе Газа, которые использовались боевым крылом ХАМАС.

Момент авиаудара попал на видео.

После этого «Бригады аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что в ответ выпускают по Тель-Авиву 150 ракет.