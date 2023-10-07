Армия Израиля заявила, что вернула контроль над большинством районов на юге
- AP
Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на армию.
«Представитель израильских вооружённых сил заявил, что армия восстановила контроль над большинством приграничных населённых пунктов Газы, в которые в субботу проникли боевики ХАМАС», — говорится в публикации.
Как ранее заявили в Израиле, авиация израильской армии нанесла авиаудары по двум многоэтажным домам в секторе Газа, которые использовались боевым крылом ХАМАС.
Момент авиаудара попал на видео.
После этого «Бригады аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что в ответ выпускают по Тель-Авиву 150 ракет.