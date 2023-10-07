Посольство России: данных о пострадавших при обстрелах Израиля россиянах нет
- AFP
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Об этом посол сказал в эфире «Соловьёв LIVE».
«Нет таких сообщений о нанесённом вреде здоровью или, не дай бог, о потерянных жизнях наших граждан», — цитирует его ТАСС.
Как ранее заявили в Израиле, авиация израильской армии нанесла авиаудары по двум многоэтажным домам в секторе Газа, которые использовались боевым крылом ХАМАС.
Момент авиаудара попал на видео.
После этого «Бригады аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что в ответ выпускают по Тель-Авиву 150 ракет.