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Посольство России: данных о пострадавших при обстрелах Израиля россиянах нет

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что данных о пострадавших при обстрелах Израиля российских гражданах к настоящему моменту нет.
Посольство России: данных о пострадавших при обстрелах Израиля россиянах нет
  • AFP
  • © JACK GUEZ

Об этом посол сказал в эфире «Соловьёв LIVE».

«Нет таких сообщений о нанесённом вреде здоровью или, не дай бог, о потерянных жизнях наших граждан», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявили в Израиле, авиация израильской армии нанесла авиаудары по двум многоэтажным домам в секторе Газа, которые использовались боевым крылом ХАМАС.

Момент авиаудара попал на видео.

После этого «Бригады аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что в ответ выпускают по Тель-Авиву 150 ракет.

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