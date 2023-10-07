Экс-советник МВБ Израиля: силы ХАМАС захватили несколько поселений на юге страны
- AFP
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«[Ракеты] нанесли урон, несомненно. Пара [ракет] упала в Ашкелоне, пара — ещё где-то. Представьте на минуточку, у нас бы не было «Железного купола», — сказал он.
По мнению Векслера, ЦАХАЛ к вечеру может закончить зачистку.
Экс-советник уточнил, что раньше при уничтожении боевиков ХАМАС их укрытие уничтожали поэтапно — с предупредительной ракетой и проверкой здания с помощью дрона. Теперь это правило, вероятно, отменят.
Представитель ВС Израиля бригадный генерал Дэниел Хагари ранее заявил, что сейчас бои ведутся в 22 местах на юге страны.