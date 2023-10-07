Экс-советник МВБ Израиля: силы ХАМАС захватили несколько поселений на юге страны

Военные ХАМАС захватили несколько израильских поселений на границе с сектором Газа, а в одной из коммун в столовой удерживают 50 заложников, рассказал RT экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер.

«[Ракеты] нанесли урон, несомненно. Пара [ракет] упала в Ашкелоне, пара — ещё где-то. Представьте на минуточку, у нас бы не было «Железного купола», — сказал он.

По мнению Векслера, ЦАХАЛ к вечеру может закончить зачистку.

Экс-советник уточнил, что раньше при уничтожении боевиков ХАМАС их укрытие уничтожали поэтапно — с предупредительной ракетой и проверкой здания с помощью дрона. Теперь это правило, вероятно, отменят.

Представитель ВС Израиля бригадный генерал Дэниел Хагари ранее заявил, что сейчас бои ведутся в 22 местах на юге страны.