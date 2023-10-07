Постпредство России: Совбез ООН 8 октября проведёт заседание по Ближнему Востоку

Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по обострению ситуации на Ближнем Востоке состоится в воскресенье, 8 октября, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Об этом он написал в Telegram.

«Внеочередной Совбез назначен на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск. — RT) в воскресенье», — говорится в сообщении.

7 октября израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

По имеющимся данным, в результате обстрелов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС погибли по меньшей мере 100 человек, ещё свыше 900 пострадали.

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 198, пострадали более 1,6 тыс. человек, заявил палестинский Минздрав.