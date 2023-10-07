Уничтожение израильского танка Merkava IV попало на видео
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«Сам факт уничтожения танка говорит о том, что израильская система активной защиты Trophy не работает при сбросе боеприпасов сверху», — пишут авторы.
Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин ранее сообщил, что Пентагон в ближайшие дни намерен обеспечить Израиль всем необходимым для обороны и защиты своих граждан.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.