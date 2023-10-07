Уничтожение израильского танка Merkava IV попало на видео

Движение ХАМАС опубликовало видео с уничтожением израильского танка Merkava IV. Военная хроника отмечает, что машина не только не смогла противостоять современным противотанковым комплексам, но и не справилась с самодельным сбросом с квадрокоптера.

«Сам факт уничтожения танка говорит о том, что израильская система активной защиты Trophy не работает при сбросе боеприпасов сверху», — пишут авторы.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин ранее сообщил, что Пентагон в ближайшие дни намерен обеспечить Израиль всем необходимым для обороны и защиты своих граждан.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.