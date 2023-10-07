АТОР: в Израиле находится около 100 организованных туристов из России

Около 100 организованных туристов из России, по предварительной информации, находится в Израиле в настоящее время.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительной информации, в Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно», — говорится в сообщении.

Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на медицинские службы сообщила, что в результате массированного обстрела территории Израиля со стороны радикального палестинского движения ХАМАС пострадали около 200 человек.