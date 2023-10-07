Обозреватель британской газеты The Guardian Стивен Вертхайм заявил, что сохранение суверенитета Украины отвечает интересам США и НАТО, но не требует от американского президента Джо Байдена продолжать поддерживать притязания Киева на Крым.

Он отметил, что подход США «вооружать Украину столько, сколько потребуется» исчерпал себя, а потому Вашингтону больше не следует идти на поводу у Киева в территориальных претензиях.

«Возвращение Крыма — маловероятная перспектива... Возвращение территории должно более тщательно взвешиваться с учётом ограниченности ресурсов, человеческих затрат и рисков эскалации», — заявил Вертхайм.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его слова смелыми и точными.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.