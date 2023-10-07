Узнать больше

Польский политик Торковская: Россия использовала менее 15% потенциала на Украине

Короткая ссылка
Россия задействовала менее 15% военного потенциала в конфликте с Украиной, заявила кандидат от партии «Конфедерация» на выборах в Сейм Самуэла Торковская в интервью порталу Goniec.pl.

«Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15% своего потенциала», — цитирует её РИА Новости.

По словам Торковской, рано или поздно Украина проиграет.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее выразил мнение, что Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов.

Также Макгрегор назвал слова Владимира Зеленского о финансировании Киева позором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить