Россия задействовала менее 15% военного потенциала в конфликте с Украиной, заявила кандидат от партии «Конфедерация» на выборах в Сейм Самуэла Торковская в интервью порталу Goniec.pl.

«Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15% своего потенциала», — цитирует её РИА Новости.

По словам Торковской, рано или поздно Украина проиграет.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее выразил мнение, что Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов.

Также Макгрегор назвал слова Владимира Зеленского о финансировании Киева позором.