Польский политик Торковская: Россия использовала менее 15% потенциала на Украине
«Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15% своего потенциала», — цитирует её РИА Новости.
По словам Торковской, рано или поздно Украина проиграет.
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее выразил мнение, что Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов.
Также Макгрегор назвал слова Владимира Зеленского о финансировании Киева позором.