Bild: в крови лидера АдГ Крупаллы не нашли отравляющих веществ
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«Cудебно-медицинская экспертиза его образцов крови не дала каких-либо особых результатов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в анализах Крупаллы нашли следы обезболивающих средств, которые политику дал врач.
Ранее сообщалось, что Хрупалла госпитализирован после «инцидента» в Баварии.
Позднее в партии «Альтернатива для Германии» заявила, что председателя политсилы в ходе инцидента в Баварии укололи в руку иглой с неизвестным веществом.