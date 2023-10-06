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Bild: в крови лидера АдГ Крупаллы не нашли отравляющих веществ

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В крови лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупаллы отравляющих веществ не найдено. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на следователей.
Bild: в крови лидера АдГ Крупаллы не нашли отравляющих веществ
  • Gettyimages.ru

«Cудебно-медицинская экспертиза его образцов крови не дала каких-либо особых результатов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в анализах Крупаллы нашли следы обезболивающих средств, которые политику дал врач.

Ранее сообщалось, что Хрупалла госпитализирован после «инцидента» в Баварии.

Позднее в партии «Альтернатива для Германии» заявила, что председателя политсилы в ходе инцидента в Баварии укололи в руку иглой с неизвестным веществом.

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