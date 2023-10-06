Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поставкой вооружения Украине власти Соединённых Штатов толкают Россию к применению более мощного оружия.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«У меня складывается такое впечатление — опять же говорю: это моё мнение, — что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия», — сказал Лукашенко.

Он также заявил о постоянной готовности Белоруссии нанести неприемлемый ущерб противнику.

Обозреватель Sabah Берджан Тутар выразил мнение, что российский президент Владимир Путин сорвал попытку США уничтожить Россию через Украину.