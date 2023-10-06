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Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге в связи с терактом в Хомсе

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования своему сирийскому коллеге в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс.
Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге в связи с терактом в Хомсе
  • РИА Новости

Глава российского военного ведомства решительно осудил проявление терроризма, среди жертв которого много женщин и детей.

«Разделяем боль и скорбь сирийского народа, тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого жестокого преступления, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — сказал Шойгу.

5 октября Министерство обороны Сирии заявило об атаке начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс во время выпускной церемонии.

Согласно последним данным, число жертв возросло до 89.

6 октября силы противовоздушной обороны Сирии сбили ещё один беспилотник, замеченный в небе над Хомсом.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сирийскому лидеру Башару Асаду в связи с атакой на военное училище.

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