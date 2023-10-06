Путин 10 октября проведёт переговоры с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 октября, проведёт переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, 11 октября Путин и ас-Судани примут участие в пленарном заседании РЭН.

Ранее стало известно, что ас-Судани в ближайшие несколько недель планирует посетить Москву.