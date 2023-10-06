Путин 10 октября проведёт переговоры с премьером Ирака
Президент России Владимир Путин во вторник, 10 октября, проведёт переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кроме того, 11 октября Путин и ас-Судани примут участие в пленарном заседании РЭН.
Ранее стало известно, что ас-Судани в ближайшие несколько недель планирует посетить Москву.
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