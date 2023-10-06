Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Тордена, выдачи которого хочет Киев

Финский суд отказался выпустить из тюрьмы россиянина Яна Петровского, экстрадиции которого требует украинская сторона.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталью Мальгину.

«Суд с пониманием выслушал доводы защиты, но оставил решение о содержании в тюрьме без изменения», — рассказала она.

По словам адвоката, Петровский может совершать только один видеозвонок своей семье в месяц, не может пользоваться интернетом или свободно передвигаться по зданию.

25 августа посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.