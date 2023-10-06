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Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Тордена, выдачи которого хочет Киев

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Финский суд отказался выпустить из тюрьмы россиянина Яна Петровского, экстрадиции которого требует украинская сторона.
Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Тордена, выдачи которого хочет Киев
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталью Мальгину.

«Суд с пониманием выслушал доводы защиты, но оставил решение о содержании в тюрьме без изменения», — рассказала она.

По словам адвоката, Петровский может совершать только один видеозвонок своей семье в месяц, не может пользоваться интернетом или свободно передвигаться по зданию.

25 августа посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.

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