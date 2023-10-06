Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Тордена, выдачи которого хочет Киев
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталью Мальгину.
«Суд с пониманием выслушал доводы защиты, но оставил решение о содержании в тюрьме без изменения», — рассказала она.
По словам адвоката, Петровский может совершать только один видеозвонок своей семье в месяц, не может пользоваться интернетом или свободно передвигаться по зданию.
25 августа посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.