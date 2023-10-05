Пентагон подтвердил, что США сбили турецкий БПЛА в Сирии

США в Сирии сбили турецкий беспилотник, который был принят за угрозу, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что беспилотник был замечен приближающимся к американским силам в Сирии.

«Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его», — приводит РИА Новости слова Райдера.

Представитель добавил, что шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил ситуацию с турецким коллегой.

30 августа сообщалось, что международная коалиция 18 раз создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии.

В конце июля российский лидер Владимир Путин, комментируя провокации американской «коалиции» в Сирии, заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, но Москва готова к любому варианту развития событий.