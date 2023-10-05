Пентагон подтвердил, что США сбили турецкий БПЛА в Сирии
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Он отметил, что беспилотник был замечен приближающимся к американским силам в Сирии.
«Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его», — приводит РИА Новости слова Райдера.
Представитель добавил, что шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил ситуацию с турецким коллегой.
30 августа сообщалось, что международная коалиция 18 раз создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии.
В конце июля российский лидер Владимир Путин, комментируя провокации американской «коалиции» в Сирии, заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, но Москва готова к любому варианту развития событий.