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Пентагон подтвердил, что США сбили турецкий БПЛА в Сирии

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США в Сирии сбили турецкий беспилотник, который был принят за угрозу, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Пентагон подтвердил, что США сбили турецкий БПЛА в Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Phototreat

Он отметил, что беспилотник был замечен приближающимся к американским силам в Сирии.

«Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его», — приводит РИА Новости слова Райдера.

Представитель добавил, что шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил ситуацию с турецким коллегой.

30 августа сообщалось, что международная коалиция 18 раз создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии.

В конце июля российский лидер Владимир Путин, комментируя провокации американской «коалиции» в Сирии, заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, но Москва готова к любому варианту развития событий.

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