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Правительство Испании: Мадрид поставит ВСУ шесть систем ПВО Hawk

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Власти Испании поставят Вооружённым силам Украины шесть систем противовоздушной обороны Hawk с целью защиты зернового коридора.
Правительство Испании: Мадрид поставит ВСУ шесть систем ПВО Hawk
  • Gettyimages.ru
  • © Timm Ziegenthaler / Stocktrek Images

Об этом сообщило испанское правительство. 

Как пишет ТАСС, на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес провёл встречу с Владимиром Зеленским.

По итогам встречи Мадрид принял решение о поставке украинской армии шести систем ПВО Hawk.

Ранее стало известно, что власти Германии намерены поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны с целью защиты экспорта украинского зерна.

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