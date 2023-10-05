Правительство Испании: Мадрид поставит ВСУ шесть систем ПВО Hawk

Власти Испании поставят Вооружённым силам Украины шесть систем противовоздушной обороны Hawk с целью защиты зернового коридора.

Об этом сообщило испанское правительство.

Как пишет ТАСС, на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес провёл встречу с Владимиром Зеленским.

По итогам встречи Мадрид принял решение о поставке украинской армии шести систем ПВО Hawk.

Ранее стало известно, что власти Германии намерены поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны с целью защиты экспорта украинского зерна.