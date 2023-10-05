Европейские лидеры призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных

Европейские лидеры в заявлении по итогам встречи главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных.

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© Oleksandr GIMANOV

«Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных», — приводит текст документа РИА Новости. Кроме того, в документе лидеры призвали Армению и Азербайджан сотрудничать в вопросах выяснения судьбы пропавших без вести, а также координировать работу по разминированию. 3 октября Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывшего главу Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.