Европейские лидеры призвали Баку и Ереван освободить всех задержанных
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«Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных», — приводит текст документа РИА Новости.
Кроме того, в документе лидеры призвали Армению и Азербайджан сотрудничать в вопросах выяснения судьбы пропавших без вести, а также координировать работу по разминированию.
3 октября Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывшего главу Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.