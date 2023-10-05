Путин: если отправить на свалку истории устав ООН, то хаос неизбежен
- AP
- © Grigory Sysoyev
По его словам, можно утверждать, что ООН и современное международное право устарели и подлежат сносу.
Он отметил, что в таком случае есть опасность слома старой системы, на место которой не придёт новая.
«Если совсем отправить на свалку истории устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».
Также российский лидер заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.