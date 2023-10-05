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Путин: если отправить на свалку истории устав ООН, то хаос неизбежен

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Если отправить на свалку истории устав Организации Объединённых Наций, то неизбежен хаос, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: если отправить на свалку истории устав ООН, то хаос неизбежен
  • AP
  • © Grigory Sysoyev

По его словам, можно утверждать, что ООН и современное международное право устарели и подлежат сносу.

Он отметил, что в таком случае есть опасность слома старой системы, на место которой не придёт новая.

«Если совсем отправить на свалку истории устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

Также российский лидер заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.

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