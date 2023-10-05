Путин: если отправить на свалку истории устав ООН, то хаос неизбежен

Если отправить на свалку истории устав Организации Объединённых Наций, то неизбежен хаос, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, можно утверждать, что ООН и современное международное право устарели и подлежат сносу.

Он отметил, что в таком случае есть опасность слома старой системы, на место которой не придёт новая.

«Если совсем отправить на свалку истории устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

Также российский лидер заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.