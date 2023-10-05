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Путин: всё сотрудничество России и КНР не строится против кого-то

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что всё сотрудничество России и Китая не строится против кого-то.
Путин: всё сотрудничество России и КНР не строится против кого-то
  • AP
  • © Sergei Guneyev/Sputnik

Российский лидер отметил, что между Россий и Китаем идёт активная работа логистического, торгового и иного характера.

«Это большая и очень ёмкая, капиталоёмкая работа. И я хочу подчеркнуть ещё раз, акцентировать на этом — вся эта работа ни в коем случае никогда не строилась против кого-то», — сказал он.

Путин подчеркнул, что вся эта работа имеет «созидательное начало».

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин готов укреплять деловое сотрудничество с Москвой.

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