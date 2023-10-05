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Путин: навязывание Западом своей линии делается в хамской форме

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Навязывание странами Запада своей линии в экономике осуществляется, как правило, в хамской форме, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, страны Запада, особенно США, произвольно устанавливают правила.

«Делается и говорится это всë, как правило, в откровенно хамской форме», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

Он отметил, что это проявление колониального мышления.

«Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно», — сказал российский лидер.

Также российский лидер заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.

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