Путин: навязывание Западом своей линии делается в хамской форме
По его словам, страны Запада, особенно США, произвольно устанавливают правила.
«Делается и говорится это всë, как правило, в откровенно хамской форме», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».
Он отметил, что это проявление колониального мышления.
«Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно», — сказал российский лидер.
Также российский лидер заявил, что на Западе одержимы идеей продавить свои интересы.