Узнать больше

Путин заявил, что США легко печатают деньги и разбрасывают их по миру

Короткая ссылка
Соединённые Штаты с лёгкостью печатают доллары и разбрасывают их по миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что США легко печатают деньги и разбрасывают их по миру
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel

«В конечном итоге деньги (США на поддержку Украины. — RT) найдут, напечатают, за постковидный и ковидный периоды напечатали $9 трлн», —  сказал он в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

Путин подчеркнул, что для Вашингтона «ничего не стоит» разбросать доллары по всему миру, повысив тем самым продовольственную инфляцию.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что после решения проблемы с бюджетом Соединённые Штаты выделят деньги Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить