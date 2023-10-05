Путин заявил, что США легко печатают деньги и разбрасывают их по миру

Соединённые Штаты с лёгкостью печатают доллары и разбрасывают их по миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В конечном итоге деньги (США на поддержку Украины. — RT) найдут, напечатают, за постковидный и ковидный периоды напечатали $9 трлн», — сказал он в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

Путин подчеркнул, что для Вашингтона «ничего не стоит» разбросать доллары по всему миру, повысив тем самым продовольственную инфляцию.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что после решения проблемы с бюджетом Соединённые Штаты выделят деньги Украине.