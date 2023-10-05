Риттер: ВС России побеждают благодаря порядочности и терпению Путина
- РИА Новости
Об этом заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.
Он отметил, что западные СМИ занимаются дезинформацией.
Всё их отношение к России строится на антироссийской пропаганде в надежде, что русские «поверят в эту чушь о Путине», заявил Риттер.
Подробности — в материале ИноТВ.
Ранее журналист Марк Темницкий в материале для американского издания Hill выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.