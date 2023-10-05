Западная пропаганда не может признать, что российская армия выигрывает благодаря уму и терпению президента России Владимира Путина.

Об этом заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.

Он отметил, что западные СМИ занимаются дезинформацией.

Всё их отношение к России строится на антироссийской пропаганде в надежде, что русские «поверят в эту чушь о Путине», заявил Риттер.

Подробности — в материале ИноТВ.

Ранее журналист Марк Темницкий в материале для американского издания Hill выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.