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Риттер: ВС России побеждают благодаря порядочности и терпению Путина

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Западная пропаганда не может признать, что российская армия выигрывает благодаря уму и терпению президента России Владимира Путина.
Риттер: ВС России побеждают благодаря порядочности и терпению Путина
  • РИА Новости

Об этом заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.

Он отметил, что западные СМИ занимаются дезинформацией.

Всё их отношение к России строится на антироссийской пропаганде в надежде, что русские «поверят в эту чушь о Путине», заявил Риттер.

Подробности — в материале ИноТВ.

Ранее журналист Марк Темницкий в материале для американского издания Hill выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.

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