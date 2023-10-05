Узнать больше

Медведев: Запад пытается «протолкнуть» переговоры, которые ослабят Россию

Короткая ссылка
Запад пытается «протолкнуть» переговорный процесс, который способствовал бы ослаблению России одновременно с накоплением сил Украиной.
Медведев: Запад пытается «протолкнуть» переговоры, которые ослабят Россию
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Их задача — протолкнуть такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны — помогать накапливать силы нашего противника», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что такие переговоры не нужны российской стороне.

Ранее историк Хал Брэндс выразил мнение, что Украина в конечном итоге может попросить подписания мирного соглашения с Россией на невыгодных для Киева условиях из-за сокращения помощи со стороны Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить