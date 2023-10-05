Медведев: Запад пытается «протолкнуть» переговоры, которые ослабят Россию
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Их задача — протолкнуть такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны — помогать накапливать силы нашего противника», — отметил он.
Медведев подчеркнул, что такие переговоры не нужны российской стороне.
Ранее историк Хал Брэндс выразил мнение, что Украина в конечном итоге может попросить подписания мирного соглашения с Россией на невыгодных для Киева условиях из-за сокращения помощи со стороны Соединённых Штатов.