Запад пытается «протолкнуть» переговорный процесс, который способствовал бы ослаблению России одновременно с накоплением сил Украиной.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Их задача — протолкнуть такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны — помогать накапливать силы нашего противника», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что такие переговоры не нужны российской стороне.

Ранее историк Хал Брэндс выразил мнение, что Украина в конечном итоге может попросить подписания мирного соглашения с Россией на невыгодных для Киева условиях из-за сокращения помощи со стороны Соединённых Штатов.