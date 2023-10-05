Узнать больше

Путин заявил, что Россия высказывала предположение о вступлении в НАТО

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом он высказывал теоретическое предположение о вступлении России в НАТО.
Путин заявил, что Россия высказывала предположение о вступлении в НАТО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я уже говорил об этом публично, нашим союзникам, нашим партнёрам. Был момент... когда высказал предположение — а может, нам и в НАТО вступить? Но нет, НАТО такая страна не нужна», — сказал он.

Путин отметил, что считал, что идеологического противостояния больше нет.

«Видимо, проблема в геополитических интересах и в надменном отношении к другим», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить