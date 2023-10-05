Путин заявил, что Россия высказывала предположение о вступлении в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом он высказывал теоретическое предположение о вступлении России в НАТО.

«Я уже говорил об этом публично, нашим союзникам, нашим партнёрам. Был момент... когда высказал предположение — а может, нам и в НАТО вступить? Но нет, НАТО такая страна не нужна», — сказал он.

Путин отметил, что считал, что идеологического противостояния больше нет.

«Видимо, проблема в геополитических интересах и в надменном отношении к другим», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО.