Полицейские обнаружили тела украинки и россиянина в жилом доме в Варшаве

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела граждан Украины и России в жилом доме в Варшаве.

Об этом пишет портал Wawa Hot News со ссылкой на прокуратуру.

«Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином», — говорится в сообщении.

Как пишет портал, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт на улице, позже они поднялись к себе в квартиру.

На следующее утро соседи услышали из квартиры женские крики.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.