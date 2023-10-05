Полицейские обнаружили тела украинки и россиянина в жилом доме в Варшаве
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Об этом пишет портал Wawa Hot News со ссылкой на прокуратуру.
«Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином», — говорится в сообщении.
Как пишет портал, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт на улице, позже они поднялись к себе в квартиру.
На следующее утро соседи услышали из квартиры женские крики.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.