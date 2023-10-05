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Полицейские обнаружили тела украинки и россиянина в жилом доме в Варшаве

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела граждан Украины и России в жилом доме в Варшаве.
Полицейские обнаружили тела украинки и россиянина в жилом доме в Варшаве
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет портал Wawa Hot News со ссылкой на прокуратуру.

«Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином», — говорится в сообщении.

Как пишет портал, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт на улице, позже они поднялись к себе в квартиру.

На следующее утро соседи услышали из квартиры женские крики.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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