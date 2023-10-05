Узнать больше

МВД Польши: нелегальные мигранты обманывают ЕС, пытаясь добраться до ФРГ

Короткая ссылка
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик в эфире «Польского радио» заявил, что множество нелегальных мигрантов, которые просят убежища в республике, добираются до ФРГ.
МВД Польши: нелегальные мигранты обманывают ЕС, пытаясь добраться до ФРГ
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, большинство людей, которые выдают себя за беженцев, обманывают Евросоюз, который имеет высокую планку политкорректности.

Таким образом, только в 2023 году большинство тех, кто пересекли польско-белорусскую границу, не ищут в республике убежища, поскольку знают, что если они начнут там процедуру получения убежища, то не смогут уехать в ФРГ, рассказал Вонсик.

Некоторые мигранты злоупотребляют данным правом и говорят, что ищут международной защиты в Польше.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что нелегальную миграцию надо пресекать на внешних границах Евросоюза.

3 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственной миграционную политику ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить