МВД Польши: нелегальные мигранты обманывают ЕС, пытаясь добраться до ФРГ
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, большинство людей, которые выдают себя за беженцев, обманывают Евросоюз, который имеет высокую планку политкорректности.
Таким образом, только в 2023 году большинство тех, кто пересекли польско-белорусскую границу, не ищут в республике убежища, поскольку знают, что если они начнут там процедуру получения убежища, то не смогут уехать в ФРГ, рассказал Вонсик.
Некоторые мигранты злоупотребляют данным правом и говорят, что ищут международной защиты в Польше.
Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что нелегальную миграцию надо пресекать на внешних границах Евросоюза.
3 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственной миграционную политику ЕС.