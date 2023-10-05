МВД Польши: нелегальные мигранты обманывают ЕС, пытаясь добраться до ФРГ

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик в эфире «Польского радио» заявил, что множество нелегальных мигрантов, которые просят убежища в республике, добираются до ФРГ.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, большинство людей, которые выдают себя за беженцев, обманывают Евросоюз, который имеет высокую планку политкорректности.

Таким образом, только в 2023 году большинство тех, кто пересекли польско-белорусскую границу, не ищут в республике убежища, поскольку знают, что если они начнут там процедуру получения убежища, то не смогут уехать в ФРГ, рассказал Вонсик.

Некоторые мигранты злоупотребляют данным правом и говорят, что ищут международной защиты в Польше.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что нелегальную миграцию надо пресекать на внешних границах Евросоюза.

3 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственной миграционную политику ЕС.