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Испанский премьер спрогнозировал внутренние вызовы для ЕС из-за расширения

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Расширение зоны Европейского союза с 27 до 35 стран-членов приведёт к множеству внутренних вызовов для объединения.
Испанский премьер спрогнозировал внутренние вызовы для ЕС из-за расширения
  • AP
  • © Paul White

Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес во время пресс-конференции, которая прошла до саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, передаёт РИА Новости.

«Мы собираемся начать эту большую дискуссию, которая должна привести нас к глубокой реформе Европейского союза, чтобы в ближайшие годы мы могли расширить его с 27 до 35 стран, и это потребует преодоления многих вызовов с внутренней точки зрения, чтобы продолжать быть эффективным, а также логически, чтобы быть в состоянии принять те страны, которые уже давно стучатся в дверь Европейского союза», — заявил он.

Санчес добавил, что Испания всегда выступала за расширение Евросоюза. Также он пообещал провести двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в рамках саммита.

Ранее экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина коррумпирована во всех сферах и неспособна стать членом Евросоюза.

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