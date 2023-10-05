РИА Новости: Турция выступает за присутствие России на переговорах по Украине

Дипломатический источник в Анкаре заявил, что турецкая сторона придерживается позиции, что Россия должна присутствовать на международных переговорах по Украине.

«С нашей стороны на предыдущих встречах была выражена чёткая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе», — заявил собеседник РИА Новости.

Вместе с этим дипломатический источник добавил, что, к сожалению, не все стороны поддерживают позицию Турции. При этом он не стал уточнять, кто именно выступает против.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон считает, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ Владимира Зеленского об их запрете.