МАГАТЭ: концентрация трития во второй партии воды с «Фукусимы» ниже предела

Концентрация трития во второй партии воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» находится ниже установленного предела.

Отмечается, что такие данные показал анализ проб, взятых специалистами МАГАТЭ.

Как сказано в сообщении, концентрация трития во второй партии воды в системе ALPS, которую начала сбрасывать японская компания TEPCO, значительно ниже установленного в стране предела.

Ранее издание The Japan Times сообщило, что оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с атомной электростанции в океан.