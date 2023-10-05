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МАГАТЭ: концентрация трития во второй партии воды с «Фукусимы» ниже предела

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Концентрация трития во второй партии воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» находится ниже установленного предела.
МАГАТЭ: концентрация трития во второй партии воды с «Фукусимы» ниже предела
  • AP
  • © Hiro Komae

Отмечается, что такие данные показал анализ проб, взятых специалистами МАГАТЭ.

Как сказано в сообщении, концентрация трития во второй партии воды в системе ALPS, которую начала сбрасывать японская компания TEPCO, значительно ниже установленного в стране предела.

Ранее издание The Japan Times сообщило, что оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с атомной электростанции в океан.

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